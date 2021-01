Gomez piace anche alla Fiorentina: nuova concorrente in Serie A

Gomez piace anche alla Fiorentina: nuova concorrente in Serie A

Non solo l’Inter su Alejandro Gomez: secondo Tuttosport, anche la Fiorentina si sarebbe fatta avanti per averlo. Il quotidiano svela che l’argentino è il nome nuovo per la viola per risolvere il problema del gol, una situazione anche paradossale se vogliamo visti i tanti interpreti di qualità e di esperienza della viola. E’ il nome nuovo per Prandelli che non smette di seguire anche Caicedo della Lazio.

