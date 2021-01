Pinamonti Benevento, l’Inter gioca al rialzo: chiesto l’obbligo di riscatto

Pinamonti Benevento, l’Inter gioca al rialzo: chiesto l’obbligo di riscatto

Inter e Benevento continuano a discutere del trasferimento di Andrea Pinamonti. Come riferisce ‘Tuttosport’, i nerazzurri stanno spingendo per un’operazione in prestito ma con obbligo di riscatto. ‘Le streghe’ non sembrano intenzionate a dire si per gli alti costi dell’operazione (2 mln per il prestito, 15 per il trasferimento a titolo definitivo).

