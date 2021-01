Il momento economico del calcio mondiale non risparmia neanche l’Inter pronta a cambiare rotta. Collegato anche il futuro di Conte

La pandemia da Coronavirus ha messo in ginocchio il pianeta, senza risparmiare anche il mondo del calcio. Il Covid ha infatti cambiato inevitabilmente le abitudini del mondo del pallone, a partire da quelle economiche. Inevitabile infatti la crisi per quanto riguarda i club di tutto il mondo che dovranno cambiare rotta. Un cambiamento che l’Inter di Suning ha già abbracciato in pieno con una nuova politica economica più restrittiva anche in sede di calciomercato, soprattutto per questo gennaio. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare in Serie A per il vice Lukaku | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Un’altra pista in casa Atalanta

Calciomercato Inter, 15 milioni da Madrid per Conte

La nuova Inter è dunque improntata sull’austerity e tale situazione potrebbe anche portare Antonio Conte a rivedere il proprio futuro. Non va infatti escluso un addio a fine anno con club come Manchester United e Atletico Madrid a caccia di volti nuovi. In casa Atleti infatti anche Simeone ha paventato un addio a fine campionato.

LEGGI ANCHE >>> Un fondo pronto a prendere l’Inter | Ecco l’offerta a Suning

Il ds Berta, italiano, vede in Conte sostituto ideale sul piano del carisma e della verve caratteriale del ‘Cholo’ e potrebbe mettere sul piatto un’offerta sui 15 milioni a fronte dei 20 percepiti da Simeone.