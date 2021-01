Potrebbe tornare in auge un vecchio profilo come vice Lukaku. Si tratta del giovane Adolfo Gaich, già accostato in passato all’Inter

12 gol in 15 partite di Serie A testimoniano tutta l’importanza di Romelu Lukaku all’interno dell’undici di Antonio Conte che dipende in larga parte proprio dalla vena realizzativa del belga. Anche nel KO infrasettimanale contro la Sampdoria Sanchez ha evidenziato dei limiti nell’interpretare il ruolo di attaccante di scorta, con il tecnico salentino che ora spinge forte per avere un nuovo bomber di riserve. Tanti i nomi fatti in queste settimane tra cui spicca anche il ritorno di Eder. Dalla Russia potrebbe però tornare in auge un pallino estivo.Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Gaich vice Lukaku: ritorno di fiamma?

La scorsa estate l’Inter è stata accostata al profilo del giovane Adolfo Gaich che come sottolineato da ‘Todofichajes.com’ cercherebbe già un’uscita dal CSKA Mosca. Solo due le gare giocate dal giovane argentino che a 21 anni vorrebbe trovare una nuova meta che gli permetta di accumulare maggiore esperienza per assicurarsi di far parte della spedizione albiceleste che gareggerà per l’oro alle prossime Olimpiadi.

L’ex San Lorenzo ha firmato la scorsa estate per il CSKA per 8,5 milioni di euro ed ora vorrebbe lasciare la Russia. Vista la sua volontà gli agenti potrebbero riproporlo all’Inter proprio come vice Lukaku. Conte dal canto suo vorrebbe un calciatore più esperto.