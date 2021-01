Pinamonti: il calciatore sembra sempre più destinato a passare in prestito al Benevento

Inter, l’attaccante Andrea Pinamonti potrebbe lasciare Milano e trasferirsi al Benevento. Secondo i media ci sarebbe un accordo di massima per un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro, 5 milioni meno di quanto venne pagato al Genoa nello scorso mercato estivo

INTER PINAMONTI AGGIORNAMENTO/ Proseguono le voci di mercato che riguardano l’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti. Il calciatore che in nerazzurro non trova spazio, visto che in questa stagione vanta, si fa per dire, solo 2 presenze in nerazzurro, è molto vicino a lasciare Milano. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il calciatore nerazzurro dovrebbe trasferirsi al Benevento. L’accordo dovrebbe essere quello del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 13 milioni di euro. Ricordiamo che il club meneghino, come da accordi presi con il Genoa, ha pagato il ritorno del giocatore in nerazzurro, che sarebbe dovuto essere il vice Lukaku, ma così non è stato, ben 18 milioni di euro.

L’attaccante si è fatto conoscere, dopo la trafila nella Primavera nerazzurra, soprattutto nell’Under 21, mentre in serie A non è mai stato un giocatore prolifico avendo segnato sia nel Frosinone che nel Genoa soltanto 5 reti quindi un totale di 10 a fronte di 59 presenze nelle due squadre. In ogni caso se Pinamonti dovesse lasciare Milano, la formazione di Antonio Conte si troverebbe con soli tre attaccanti e anche se restano solo 21 partite di campionato e un massimo di 5 incontri di Coppa Italia, qualora la squadra lombarda dovesse arrivare fino in fondo, una quarta punta potrebbe essere comunque utile.