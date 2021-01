L’Inter tiene gli occhi saldamente puntati sul mercato di Serie A. Tra gli obiettivi per il futuro c’è anche Veretout: ipotesi di scambio

Il presente dell’Inter in campionato si chiama Roma, e non è da escludere che i destini con i giallorossi si possano incrociare anche in sede di calciomercato in ottica futura. I nerazzurri vanno infatti a caccia di un centrocampista che sappia abbinare quantità e qualità: identikit questo che corrisponde perfettamente al profilo di Jordan Veretout, esperto centrocampista francese di proprietà dei capitolini. L’ex Fiorentina sta facendo molto bene anche a Roma e l’Inter avrebbe una doppia carta da giocarsi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare in Serie A per il vice Lukaku | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Un’altra pista in casa Atalanta

Calciomercato Inter, Veretout nel mirino: doppio scambio con la Roma

Per arrivare a Veretout l’Inter sarebbe addirittura disposta ad uno scambio due per uno. Marotta e soci proporrebbero un affare coinvolgendo Matias Vecino e Andrea Pinamonti per un valore totale di 25/28 milioni di euro per convincere i giallorossi a cedere il francese.

LEGGI ANCHE >>> Un fondo pronto a prendere l’Inter | Ecco l’offerta a Suning

Arriverebbe nel caso il no secco della Roma che non è disposta a mettere sul mercato l’ex Fiorentina neanche per 35 milioni cash. L’affare non va in porto.