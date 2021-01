Roma-Inter, Skriniar: “Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti”

Roma-Inter 2-2, il difensore Milan Skriniar ha voluto dare il suo parere sul pareggio della sfida dell’Olimpico. Il giocatore pur contento per la bella prestazione e il gol fatto si è detto amareggiato per aver buttato al vento un’importante vittoria

ROMA-INTER 2-2 SKRINIAR/ L’Inter pareggia 2-2 con la Roma all’Olimpico, un pareggio che, visto l’andamento della partita, lascia l’amaro in bocca alla formazione nerazzurra. Il difensore Milan Skriniar, autore di una buona prestazione e di un bel gol nuovamente di testa come a Verona, ha voluto analizzare l’incontro ai microfoni di InterTv. Queste le sue parole: “Sono contento per il gol, ma un po’ scontento per il pareggio. Abbiamo creato abbastanza in questa partita, l’abbiamo giocata abbastanza bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti”. Gli hanno domandato se questo pareggio, potrebbe essere deleterio per le prossime due partite con la Fiorentina mercoledì in coppa Italia e domenica sera al Meazza contro la Juventus e lui ha spiegato: “La Roma è una buona squadra, non è semplice venire qui a giocare come abbiamo fatto noi. Abbiamo giocato bene e di questo possiamo essere contenti anche se siamo scontenti per il risultato. Dobbiamo studiare quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo sbagliato“. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

