Christian Eriksen attende di conoscere la sua prossima destinazione. Il danese potrebbe finire al centro di un affare in Germania

Nuova esclusione per Christian Eriksen che ormai attende solo di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione. Il danese non è mai entrato nelle grazie e negli schemi di Antonio Conte e in questa finestra di calciomercato di gennaio lascerà certamente i nerazzurri con la giusta offerta. Diverse le squadre interessate all’ex Tottenham, soprattutto dall’estero con le ipotesi PSG e ritorno in Premier League. Dalla Germania spunta però anche un’altra possibile soluzione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen doppia proposta dell’Hertha: idea Piatek

L’Hertha Berlino potrebbe fare un pensierino per Christian Eriksen mettendo sul piatto una proposta di prestito oppure di scambio con Piatek per convincere l’Inter. I nerazzurri dal canto loro sono a caccia di una punta come vice Lukaku ma le difficoltà non mancano.

Il problema principale è che il trequartista danese non intende prendere in considerazione un’offerta dell’Hertha, che peraltro chiederebbe anche un contributo economico da parte del club di Suning per soddisfare il pagamento del suo ricco ingaggio. La suggestione è possibile ma gli ostacoli lungo il cammino rendono il tutto complicato.