In questa finestra di gennaio l’Inter proverà a piazzare alcuni esuberi come Matias Vecino. L’uruguaiano potrebbe rivelarsi utile per il Borussia Dortmund

Pari e delusione per l’Inter di Antonio Conte che nel finale si è fatta recuperare dalla Roma con un gol di Mancini. Intanto Marotta e soci sono impegnati costantemente sul fronte mercato tra entrate e soprattutto uscite. Sono infatti parecchi i calciatori in uscita dalla compagine nerazzurra che hanno raccolto un minutaggio basso o comunque inferiore rispetto alle aspettative. Tra chi invece non è neanche sceso in campo c’è Matias Vecino, reduce da una lunga serie di problemi fisici e mai troppo negli schemi di Conte. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Possibile affare con Mourinho: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter aperto: affare in famiglia se parte Pinamonti

Calciomercato Inter, Witsel KO: idea di scambio con Vecino

Il destino di Vecino potrebbe intrecciarsi con quello del Borussia Dortmund, club contro il quale peraltro andò in gol lo scorso anno in Champions. Il BVB ha infatti perso per un bruttissimo infortunio Axel Witsel che ha riportato la rottura del tendine d’Achille con conseguente lunghissimo stop.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, offerta dall’Inter | L’agente esce allo scoperto

Per sostituirlo i tedeschi potrebbero pensare proprio a Vecino mettendo sul tavolo un’eventuale proposta di prestito con diritto sugli 11 milioni di euro. L’Inter dal canto suo rilancerebbe con una richiesta di scambio con Raphael Guerreiro che però è un titolare. Affare estremamente complicato.