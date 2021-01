Capello: ”Inter-Juventus decisiva. Conte ha la rosa più completa”

Capello: ”Inter-Juventus decisiva. Conte ha la rosa più completa”

A ‘Radio Anch’io Lo Sport’, Capello ha parlato dell’Inter: ”Lo scontro diretto con la Juventus dirà molto sulle reali ambizioni dell’Inter, che per me rimane la favorita per il campionato: ha una rosa ampia e un numero importante di giocatori per andare sino in fondo. Inoltre, non avendo più le coppe può gestire meglio le forze. L’Inter ha grandi giocatori, contro la Sampdoria ci sono state diverse componenti che hanno inciso sul risultato, mentre ieri è stata un’ottima Inter ma non per tutti i 90′. Inter-Juventus sarà importantissima per entrambe. Mercato? Conte sa di avere una squadra completa, difficile prendere qualcuno che possa migliorare di molto la qualità di questa squadra. Gomez? Gran giocatore, ha qualità e starebbe bene ovunque” ha detto.

