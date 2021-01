L’Inter esce con le ossa rotte dalla sfida dell’Olimpico con la Roma. Oltre a Darmian, infatti, è finito ko Arturo Vidal. Ecco le ultime sulle condizioni del cileno

Dalla trasferta di Roma l’Inter non ne esce bene non solo sul piano psicologico, ma anche su quello fisico. Si è fatto male Darmian, anche se gli accertamenti clinici effettuati subito a Villa Stuart hanno dato esito negativo: per il terzino solo una forte contusione all’ala iliaca sinistra. E’ poi uscito acciaccato Arturo Vidal, che sul due a uno ha sprecato in maniera goffa l’occasionissima per mettere in cassaforte i tre punti.

Verso Fiorentina-Inter, Vidal e Darmian a rischio forfait

Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista cileno ha rimediato una forte botta alla gamba destra che lo ha costretto a chiedere il cambio. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI. Sia lui che Darmian verranno rivalutati in queste ore, al momento non sono a rischio per il big match con la Juventus di domenica prossima, invece sì per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma dopodomani al ‘Franchi’.