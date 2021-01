Hjulmand: ”Eriksen è troppo bravo per non giocare nell’Inter”

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato ai media locali della situazione di Eriksen: ”È uno spreco pensare ad un giocatore come lui che viene relegato sempre in panchina. È troppo bravo per non giocare nell’Inter, lui sa cosa è meglio per lui e sono convinto che farà la scelta giusta per sé e per la nazionale. Spero che possa giocare perché è importante avere il ritmo partita per rendere al meglio” ha concluso.

