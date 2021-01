Marani: ”Handanovic un peso, non sta facendo la differenza”

Marani: ”Handanovic un peso, non sta facendo la differenza”

A ‘Sky Sport’, Matteo Marani ha parlato dell’Inter e del momento che sta vivendo Handanovic: “I cambi dell’Inter non fanno la differenza, quest’anno sta subendo troppi gol e molti giocatori non sono in condizione. Ha già preso 23 reti in neanche un intero girone, Handanovic sta diventando un peso: per anni è stato il migliore, quest’anno sta lasciando molto a desiderare. La gara di ieri andava vinta se vuoi vincere lo scudetto” ha detto

