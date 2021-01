L’Inter va a caccia di una nuova sistemazione per Christian Eriksen, da trovare in questa finestra invernale di mercato. Idea dalla Spagna

Dovrebbe durare appena un anno, a meno di clamorose soprese, l’avventura all’Inter di Christian Eriksen. Il danese non è mai entrato nelle grazie di Antonio Conte che gli ha spesso e volentieri preferito altri interpreti, soprattutto in questa stagione dove è apparso evidente sin da subito il ruolo marginale dell’ex Tottenham. In questa finestra di mercato invernale quindi Eriksen partirà anche se non sarà semplice piazzare un calciatore che percepisce la bellezza di 7,5 milioni di euro annui di stipendio. Un ingaggio monstre che potrebbe far indietreggiare diverse pretendenti anche se dalla Spagna lanciano una nuova indiscrezione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Eriksen per il Barcellona

Il portale iberico ‘Don Balon’ evidenzia come sul danese ci sia il fortissimo interessamento del Barcellona con il calciatore molto gradito al tecnico olandese Ronald Koeman. L’allenatore del Barça avrebbe peraltro già dato il suo assenso all’operazione la cui chiavi di volta sarebbe da riscontrare nelle prossime elezioni presidenziali del club che si terranno il 24 gennaio.

Per ogni candidato arrivare a quel momento con l’accordo per portare Eriksen a Barcellona rappresenterebbe un ottimo modo di battere la concorrenza. D’altro canto lo stesso calciatore vorrebbe chiudere e gradirebbe un trasferimento in Catalogna, con l’affare che potrebbe concretizzarsi prossimamente.