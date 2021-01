Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ha spiegato a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ le intenzioni del suo club per gennaio per quanto riguarda l’uscita di Zaccagni: “Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio, Zaccagni non si muove da Verona”.

Difficile se non impossibile, quindi, la partenza del talento italiano nel primo mese dell’anno. Il Napoli comunque rimane in pole, con Milan e Inter alla finestra. Il motivo della sua permanenza, però, sarebbe anche economico. I gialloblu chiedono ben 15 milioni di euro mentre i partenopei non sembrano intenzionati a sfondare il muro dei 10 milioni. Se i veneti abbassassero le pretese, qualcosa potrebbe pure cambiare. Ma dopo le parole del presidente Setti, sembra chiaro che se ne debba riparlare in vista di giugno.