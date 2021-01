Inter: Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro i nerazzurri spiegando che non teme la squadra di Conte

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match tra i viola e i nerazzurri allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico del club toscano crede nella vittoria, ma allo stesso tempo è consapevole che la ‘Beneamata’ non sia affatto in crisi. Per tutte le altre news clicca QUI. Ecco le sue parole:

“L’Inter penserà alla Juventus? Non credo, perché tutte le big che sono agli ottavi pensano a passare il turno. La Coppa, nel tragitto, viene vista come un fastidio, ma poi dagli ottavi in poi diventa importante. Non la snobberà, verranno a Firenze per vincere la gara. Nerazzurri in crisi? Contro la Roma hanno fatto 20′ spettacolari, la partita sembrava chiusa e invece i giallorossi sono riusciti a pareggiare”.

“L’Inter è una delle tre squadre più attrezzate del campionato, è ricca di grandi campioni che sanno gestire certe situazioni. Lukaku? Basta vedere come gioca, è difficile da anticipare. Se si gira, ha una progressione devastante palla al piede. Sono una squadra fisica, per batterli andranno marcati bene e bruciati in velocità”.