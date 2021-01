Svolta Milik? ”Se non gioca non sarà convocato per l’Europeo”

Svolta Milik? ”Se non gioca non sarà convocato per l’Europeo”

Arriva la svolta per Milik? L’annuncio di Boniek, presidente della Federazione polacca, sa di ultimatum. Queste le sue parole a ‘Radio Kiss Kiss Napoli: “Se non gioca da febbraio sino a fine stagione, niente Europeo. Se non gioca per tutta la stagione non potrà mai essere in grado di dare il suo contributo. Sono stupito dalla vicenda, credo che i procuratori abbiano avuto un ruolo decisivo” ha detto. Su di lui è sempre vivo l’interesse dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma