Calciomercato Inter: dall’Inghilterra non hanno dubbi che un obiettivo dei nerazzurri potrebbe saltare molto presto. Tutti i dettagli

La sessione invernale di calciomercato sarà una delle più complicate dal punto di vista economico. Molti top club, infatti, si muoveranno in maniera limitata a causa della crisi che, post Covid-19, ha colpito tutto il mondo del calcio. l’Inter è tra questi, come dimostrano le voci di cessione da parte di Suning, ma nonostante ciò i nerazzurri puntano a più obiettivi nel futuro. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport UK’, Jesse Lingard potrebbe essere saltato per approdare altrove.

Gli agenti del centrocampista offensivo del Manchester United classe 1992 avrebbero iniziato le prime discussioni con il Nizza per tentare l’operazione con la formula del prestito. Il calciatore inglese classe 1992 non piace particolarmente all’allenatore dei ‘Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. In questa stagione, infatti, ha collezionato solo 3 presenze tra Carabao ed FA Cup.