Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la conclusione dell’operazione Marsetic. Il talento sloveno arriva dal Koper

E’ davvero fatta per Enej Marsetic. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’, il classe 2004 sloveno è sbarcato a Milano per svolgere le rituali visite mediche e poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al club milanese. L’operazione col Koper si è chiusa intorno ai 300mila euro. Ora il baby attaccante verrà immediatamente aggregato alla Primavera di mister Madonna oppure alla formazione Under 18. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Marsetic a Katinic: nerazzurri ‘forti’ in Est Europa

L’affare Marsetic è una ulteriore conferma di quanto l’Inter guardi con grande attenzione all’Est Europa. A tal proposito, come vi ha svelato Interlive.it lo scorso 6 gennaio, la società nerazzurra segue con grande interesse anche il giovane e talentuoso difensore croato Maro Katinic di proprietà della Dinamo Zagabria e nel mirino pure della Juventus oltre che di diversi club stranieri. Per il classe 2004 non si esclude un affondo a fine stagione.