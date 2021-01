Pinamonti Benevento, Foggia non molla: ”Se avessi potuto l’avrei già preso”

Pinamonti Benevento, Foggia non molla: ”Se avessi potuto l’avrei già preso”

Il Benevento non ha nessuna intenzione di mollare Pinamonti. Lo ha confermato il ds Foggia a ‘Sportitalia’: “Pinamonti lo stiamo seguendo da diverso tempo, crediamo che possa essere un elemento importante per noi e vogliamo averlo a disposizione. Aspettiamo l’evolversi degli eventi, non siamo gli unici a dover decidere. Se fosse per me sarebbe già stato qui” ha concluso.

