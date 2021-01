Esposito: pronto ad una nuova avventura, il Venezia batte la concorrenza del Vicenza

Inter, l’attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito dopo la non positiva esperienza alla Spal sembrerebbe pronto per una nuova avventura in serie B: Il giocatore dovrebbe andare al Venezia che dovrebbe aver vinto il derby con il Vicenza per portarlo in laguna

INTER ESPOSITO AGGIORNAMENTO/ L’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito, non rimarrà molto senza squadra. Dopo che la sua avventura alla Spal è già terminata, con uno score di 10 presenze nel campionato di serie B e una rete e 3 presenze in coppa Italia, il calciatore è stato rimandato alla società nerazzurra. Il giocatore non dovrebbe comunque restare a lungo e per lui è già pronta una nuova destinazione, sempre nel campionato cadetto. Secondo quanto ha riferito Sky Sport, probabilmente già domani potrebbe firmare un nuovo contratto e passare dall’Emilia al Veneto, visto che il Venezia sembrerebbe pronto ad accaparrarsi il giovane attaccante e a vincere la concorrenza nel derby regionale con il Vicenza.

In ogni caso, l’ufficialità dell’operazione dovrebbe essere confermata entro la fine di questa settimana. Nella rosa della squadra veneta ci sono ben sette attaccanti, speriamo che il calciatore riesca a ritagliarsi i suoi spazi per farsi conoscere ulteriormente e poter tornare un giorno in nerazzurro da protagonista.