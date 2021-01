Rummenigge: “La fase a gironi della Champions League è noiosa”

Inter, l’ex attaccante Karl Heinz Rummenigge, ha voluto informare sulle intenzioni della Uefa di fare dei cambiamenti sullo svolgimento della Champions League a partire dalla stagione 2024/25. L’ipotesi è quella di prendere spunto dal Super Bowl

INTER RUMMENIGGE SULLA CHAMPIONS/ L’ex attaccante dell’Inter Karl Heinz Rummenigge, da anni dirigente del Bayern Monaco, ha informato, durante un’intervista a Palco23, alcune novità sul futuro della Champions League a partire dalla stagione 2024/25. Il portale spagnolo di politica ed economia sportiva, ha ripreso le parole dell’ex giocatore e ha informato che, secondo ‘Kalle’, i dirigenti della sede di Nyon avrebbero intenzione di creare un nuovo progetto intorno alla principale competizione europea a squadre. Queste le dichiarazioni dell’ex cannoniere: “Stanno considerando l’idea di varare una settimana del calcio, come una grande attrazione calcistica, un po’ come il Super Bowl. Suona bene, secondo me. La fase a gironi della Champions League è noiosa. Se si gioca in un sistema ad eliminazione diretta, il vincitore prende tutto. Il perdente, che altrimenti avrebbe avuto una seconda possibilità al ritorno, è eliminato“.

Si vede che l’esperimento, per causa di forza maggiore della scorsa estate, che ha costretto a far giocare le partite delle coppe europee in campo neutro e in gara unica, deve essere piaciuto particolarmente e probabilmente stanno pensando a qualcosa di simile in futuro.