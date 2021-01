I problemi economici dell’Inter potrebbero costringere il club a cedere non uno ma addirittura due big: de Vrij e Lautaro indiziati

Riduzione dei costi e acquisti non particolarmente costosi e che possano far lievitare il monte ingaggi nerazzurro: sono questi i prossimi dettami che dovrà rispettare l’Inter che vive settimane piuttosto delicate. Si è parlato tanto recentemente di possibili risvolti societari che potrebbero stravolgere l’assetto del club di Zhang. Tali cambiamenti e relativi problemini economici portati dalla pandemia all’intero sistema calcio, potrebbero anche portare il club nerazzurro a dover cedere un paio di pezzi pregiati. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.