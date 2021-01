Esposito: il giovane attaccante subito in campo con il Venezia che perde 2-0 a Pordenone

Inter, il giovane attaccante Sebastiano Esposito ha debuttato subito con il Venezia nella gara odierna disputata a Pordenone. Il giovane calciatore è entrato nella ripresa ma il suo apporto non è stato sufficiente ad evitare la sconfitta del Venezia in casa del Pordenone

INTER ESPOSITO AGGIORNAMENTO/ Il giovane attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito ha terminato anzitempo la sua avventura alla Spal. La società nerazzurra non ha perso tempo e gli ha ritrovato subito una nuova squadra, sempre nel torneo cadetto, che gli potrebbe permettere di dimostrare il suo valore, seppure sempre in un campionato inferiore alla serie A. Il calciatore è quindi passato dall’Emilia-Romagna al Veneto e ha subito debuttato con il Venezia durante la partita in trasferta con il Pordenone. Il giovane calciatore è entrato in campo al 52′ minuto dove ha sostituito Crnigoj, sul punteggio di 1-0 per la squadra friulana grazie al gol di Diaw su calcio di rigore. Per tutte le altre news clicca QUI.

Purtroppo il suo ingresso non è servito, anzi la formazione di casa ha pure raddoppiato al 76′ con Ciurria e in questo modo ha sorpassato la formazione allenata da Paolo Zanetti, che resta quindi a quota 25 in decima posizione, mentre il Pordenone sale a 27 in ottava posizione.