Inter: Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali sogna lo scudetto e spiega che per la questione rinnovo è positivo

Lautaro Martinez, ricercato in passato da top club del calibro di Barcellona, Real Madrid e Manchester City, ai microfoni di ‘Sportweek’ ha spiegato che sta bene all’Inter e per quanto riguarda il rinnovo di contratto, che scade nel 2023, è tranquillo. Per tutte le altre news clicca QUI. Non manca un elogio ad Antonio Conte e un commento davvero ambizioso sullo scudetto:

“Voci di mercato? Che si parli di te e di club importanti è una cosa bella, però anche pesante. Vai a mangiare e parlano di te, vai al bagno e parlano di te. Devi essere forte di testa. È stata un’estate complicata per me. Rinnovo? Oggi sono all’Inter e sono felice. Qui sto bene. Milano è una città bellissima, dove c’è tutto”.

“Il mio procuratore e la società stanno lavorando. Sono tranquillo. Io penso a dare all’Inter tutto quello che ho, l’accordo poi si trova. Scudetto? Certo che lo voglio, sono qui per raggiungere obiettivi ambiziosi. Conte è un allenatore che lavora tanto per migliorarti fisicamente e tatticamente. Per me è stato fondamentale il suo arrivo, mi ha fatto crescere tanto. E non voglio fermarmi”.