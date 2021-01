La Roma ostacola l’Inter: incontro per Gomez

La Roma ostacola l’Inter: incontro per Gomez

Alejandro Gomez continua ad essere un nome spendibile per il mercato italiano. Cercato dall’Inter, potrebbe finire alla Roma e diventare un’arma preziosa per i giallorossi in ottica qualificazione Champions. Secondo La Repubblica, la dirigenza giallorossa ha avuto un incontro con l’agente per cercare di trattare il suo trasferimento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma