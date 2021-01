Scambio Eriksen-Gomez, la trattativa rimane in piedi: la situazione

Il Corriere di Bergamo crede che Inter e Atalanta continuino a parlare dello scambio Eriksen-Gomez. Ad oggi non sembrano esserci dei passi avanti importanti ma l’aspetto economico è quello che frena più di tutti: non solo per quanto riguarda i compensi da destinare alle società ma soprattutto gli stipendi, visto che si tratterebbe di uno scambio di prestiti e non di cessioni vere e proprie. Eriksen guadagna 7,5 milioni di euro più bonus , Gomez 2,5; differente nette per due giocatori che potrebbero portare delle svolte decisive ai rispettivi nuovi club.

