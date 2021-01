Inter-Juve, Frey: “Spero che vinca l’Inter. Handanovic e Szczesny sono due garanzie”

Inter-Juve, l’ex portiere Sebastian Frey ha voluto dare il suo parere sui due colleghi delle due squadre di Milano e Torino che si sfideranno questa sera a distanza nel derby d’Italia. L’ex estremo difensore ha elogiato entrambi due calciatori anche se ha fatto notare la differenza d’età dei tuoi contendenti

INTER-JUVE FREY DICHIARAZIONI/ L’ex portiere Sebastian Frey, due stagioni in nerazzurro prima come secondo di Gianluca Pagliuca nella stagione 1998/99 e poi da titolare nel campionato 2000/01, è stato intervistato da Sky Sport. L’ex estremo difensore è intervenuto in collegamento al programma Sunday Monday e, in vista della sfida di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Juventus ha voluto dare il suo parere su Handanovic e Szczesny. Queste le sue dichiarazioni: “Sono due portieri che a me piacciono tantissimo. Samir è sempre una garanzia nel campionato italiano anche se adesso inizia ad accusare l’età e si inizia a vedere. Il polacco invece è più giovane e da più garanzie, grazie alla sua età riesce ad avere più ritmo.

Stasera sarà una bella lotta anche davanti, dove gli occhi saranno puntati tutti su CR7 e Lukaku, sarà una sfida stellare“. Naturalmente gli hanno domandato un pronostico e l’ex portiere ha dato una risposta da tifoso e ha detto: “Spero che vinca l’Inter“.