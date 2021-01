Altobelli: ”Inter super, mai vista così. Barella eccezionale, lo scudetto si può”

A Tuttomercatoweb, Alessandro Altobelli ha parlato così di Inter-Juventus: “Ieri è stata una gara eccezionale, non ricordo un Inter-Juventus così imperioso da parte dell’Inter. L’Inter sta lavorando da tempo per colmare il gap, non so se ci è riuscita ma sicuramente è sulla buona strada. Il migliore in campo? Barella senza ombra di dubbio, in questo momento è uno dei più forti centrocampisti in Europa. Scudetto? La rosa è competitiva, l’obiettivo quest’anno è alla portata”

