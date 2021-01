Le voci sul possibile successore di Conte sulla panchina dell’Inter continuano a circolare. Negli ultimi giorni è riemerso il nome di un grande ex nerazzurro

Nonostante il successo contro la Juventus e il primo posto in attesa di Cagliari-Milan, non si arrestano le indiscrezioni circa il possibile successore di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Marcelo Bielsa uno degli ultimissimi nomi, una candidatura legata soprattutto all’eventuale nuova proprietà (il fondo inglese Bc Partners), ma di recente è riemerso anche quello di un grande ex: Diego Simeone. Nelle scorse settimane l’argentino ha riaperto a un possibile divorzio dall’Atletico a fine stagione dopo un lungo ciclo che dura ormai da oltre otto anni. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Simeone al posto di Conte: 40 milioni di no

Il ‘Cholo’ ha avuto il merito di ridare dignità e lustro ai ‘Colchoneros’, portando il club (ora primo in Liga) nell’elite del calcio mondiale. Proprio per questo è uno dei più corteggiati nel panorama internazionale, oltre che l’allenatore più pagato in assoluto a fronte di un contratto in scadenza nel giugno 2022. Il suo stipendio netto supera di gran lunga i 20 milioni di euro, che al lordo fanno qualcosa come 40-41 milioni. Ecco perché il matrimonio tra lui e la società di viale della Liberazione è da considerare del tutto impossibile.

Naturalmente a meno che l’Inter venga acquistato da un ricco emiro, e oggi tale possibilità non si intravede all’orizzonte, o che lo stesso Simeone dica sì (ma non ci crederemmo nemmeno se lo vedessimo coi nostri occhi) a una drastica riduzione del suo ingaggio.