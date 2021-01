Sacchi: ”Poteva finire in goleada. L’Inter può fare di più”

Sacchi: ”Poteva finire in goleada. L’Inter può fare di più”

A ‘La Domenica Sportiva’, Arrigo Sacchi ha parlato così di Inter-Juventus: ”Ieri ha giocato davvero molto bene, non darò le colpe a Pirlo perché secondo me ha una squadra che non ha una fortissima motivazione. Ieri i nerazzurri non hanno fatto nulla di trascendentale ma poteva finire in goleada, questo deve far riflettere in casa bianconera. È una vittoria importante ma l’Inter può fare di più” ha concluso.

