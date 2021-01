Calciomercato Inter: i nerazzurri ‘bloccano’ Pinamonti. In particolare Antonio Conte che non vuole privarsi di un attaccante in più

Mercato, sia in entrata che in uscita, molto complicato per l’Inter. La sessione invernale non sta regalando particolari spunti ai nerazzurri, che a causa del ‘blocco’ voluto da Suning, che potrebbe cedere presto la ‘Beneamata’, molto probabilmente non effettuerà nemmeno un acquisto nel mese di gennaio. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, proprio per questo motivo giocatori come Andrea Pinamonti difficilmente lasceranno Appiano Gentile. Per tutte le altre news clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Mancini su Barella: “Fin dall’inizio sapevo che era diverso. Ecco cosa può fare all’Europeo”

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Cifra da capogiro per il belga

La società è stata chiara: senza acquisti in entrata, non ci saranno nemmeno cessioni. Regola che vale anche per l’ex attaccante del Genoa che ha avuto un lungo calvario in questa stagione a causa di alcuni problemi alla caviglia. Il centravanti classe 1999 piace molto al Benevento di Inzaghi (in pole), ma anche a Parma e Udinese. L’Inter, per sostituirlo, pensava ad un colpo low cost (Eder). Difficile però pensare all’uscita di Pinamonti: i ‘Sanniti’ avrebbero bisogno del sì del giocatore… E di Antonio Conte in accordo con il club.