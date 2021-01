Inter-Juve, Costacurta: “Il lancio di Bastoni per Barella provato tante volte in allenamento”

Inter-Juve, l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto dare il suo parere sulla netta vittoria della squadra di Antonio Conte su quella di Andrea Pirlo. Inoltre ha voluto sottolineare come il lancio di Bastoni sia stato ottimo ma anche grazie alla difesa compiacente della squadra bianconera

INTER-JUVE COSTACURTA DICHIARAZIONI/ Il derby d’Italia ha visto una vittoria netta della squadra di Antonio Conte su quella di Andrea Pirlo, un risultato e una prestazione delle due compagini, che nessuno si sarebbe mai immaginato prima della partita. In merito a questa situazione, anche l’ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta, è rimasto piuttosto sorpreso e ha voluto dare il suo parere mentre era ospite del programma di Sky Sport ‘Calciomercato l’Originale’. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non mi aspettavo quella differenza, soprattutto dopo aver visto Milan-Juve qualche giorno prima”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno domandato un’opinione sul perfetto lancio di ben oltre 60 metri di Bastoni, che ha innescato Barella per il secondo gol dell’Inter e lui ha spiegato: “L’hanno provata tante volte in allenamento conoscendo Conte: non è casuale. Barella ha grandi tempi di inserimento come Vidal, poi devi trovare una difesa avversaria che ti permetta di fare questo”.