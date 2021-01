Milik, ora è davvero finita: scatta la clausola anti Serie A

Milik, ora è davvero finita: scatta la clausola anti Serie A

Arek Milik vuole lasciare Napoli a tutti i costi, anche accettando di non andare in nessun altro club della Serie A. Sono queste le ultime indiscrezioni che filtrano sulla querelle tra lui e il club. Nonostante il Marsiglia sia in forte pressing, ancora non si chiude e De Laurentiis sta cercando di venderlo all’estero per non ritrovarselo contro con un’altra rivale per la Champions. Il presidente è disposto a lasciar perdere le cause pendenti se dovesse accettare questa clausola, così da facilitare una situazione che si è ingigantita enormemente col passare delle settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma