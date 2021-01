Nainggolan: ”Scudetto all’Inter? Non mi interessa, zero rimpianti”

Nainggolan: ”Scudetto all’Inter? Non mi interessa, zero rimpianti”

Radja Nainggolan non usa mezzi termini per quanto riguarda la possibilità che l’Inter possa vincere lo scudetto senza di lui: ”Se dovessero vincere il titolo non mi importerebbe, non avrei rimpianti. Non ho avuto possibilità, io volevo giocare ed eccomi al Cagliari. Sono felice per come si sono messe le cose per me, il resto non mi interessa” ha detto.

