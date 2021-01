Vice Lukaku: rispunta Origi dalla Premier League

Nuove voci per il rinforzo in attacco dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, Origi potrebbe tornare d’attualità. Chiuso nel Liverpool, arriverebbe in prestito senza grosse cifre da spendere per l’immediato. La società temporeggia in attesa di capire come si evolverà la situazione Gomez, in attesa di sistemazione dopo le problematiche con Gasperini.

