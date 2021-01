A Roma preoccupa la situazione di Fonseca dopo le ultime uscite. Tra i nomi per il post anche Massimiliano Allegri che potrebbe ottenere dall’Inter un ex pupillo

Nelle ultime uscite la Roma ha perso le sue certezze, facendo emergere diverse problematiche non solo strettamente collegate alle prestazioni della squadra. I Friedkin sono infatti infuriati soprattutto per quanto accaduto contro lo Spezia in Coppa Italia, tanto da far vacillare la figura di Paulo Fonseca che ora potrebbe non restare anche con una possibile qualificazione in Champions. Dopo il summit di ieri hanno deciso di non cambiare, almeno per ora e ogni giudizio finale sarà rinviato ai prossimi mesi. Intanto tra i papabili eredi di Fonseca si fa largo il nome altisonante di Massimiliano Allegri, da tempo alla ricerca di una nuova stimolante avventura. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, idea Eriksen con Allegri: le ultime

Allegri è dunque un nome concreto per il post Fonseca, qualora i Friedkin optassero per un cambio di guida tecnica soprattutto a fine stagione. Con l’eventuale approdo nella capitale dell’ex allenatore della Juventus cambierebbero anche le strategie di mercato, improntate alla ricerca di calciatori di natura differenti.

In questo senso i giallorossi avrebbero già fatto un tentativo con l’Inter per il pupillo di Allegri: Christian Eriksen. La Roma ci proverebbe in prestito ma è pronto il secco rifiuto del club di Suning che non intende cedere, per di più a titolo temporaneo, il danese ad un’altra big di Serie A.