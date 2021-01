Bergomi: ”Conte deve sentire il DNA dell’Inter”

Bergomi: ”Conte deve sentire il DNA dell’Inter”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha parlato dell’Inter e di Conte: ”La vittoria contro la Juventus è senza dubbio una delle più belle nella storia dell’Inter. Conte ha ottenuto una vittoria importante e spero che capisca e senta cosa vuol dire il Dna dell’Inter, il senso di appartenenza; se riuscirà a sentirlo suo, il percorso con l’Inter può andare avanti a gonfie vele per diverso tempo. In campionato il percorso è in linea con i programmi, in Europa bisogna migliorare. Se non dovesse vincere lo scudetto non penso si possa parlare di fallimento” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma