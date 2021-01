Dzeko può lasciare subito la Roma: l’Inter può tornare in corsa

La conferenza stampa di Fonseca ha lanciato un allarme sulla pericolosa situazione che sta vivendo la Roma in questo momento. Il tecnico ha fatto chiaramente capire che il rapporto con Dzeko è ai minimi storici e che non giocherà contro lo Spezia per un infortunio, una scusa per molti addetti ai lavori che sottintende conseguenze drastiche dopo i clamorosi errori degli ultimi giorni. Se dovesse andare via, l’Inter tornerebbe in corsa per poterlo prendere cercando di sfruttare le difficoltà dei giallorossi.

