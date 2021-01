Inter: George Weah ha parlato della lotta scudetto spiegando chi è la favorita. Non manca un paragone con Romelu Lukaku. I dettagli

George Weah, storico attaccante del Milan e tifoso della Juventus, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto, in cui non vede l’Inter avversaria numero uno dei rossoneri, e su Romelu Lukaku:

“Principale rivale del Milan? Dico Juventus per due motivi: perché da bambino tifavo per la Juve e perché vince da nove anni. La cosa che più mi fa piacere è che la Serie A sia ritornata ad essere molto competitiva e divertente, questo è l’aspetto più rilevante. Lukaku? Sono contento che abbia lasciato l’Inghilterra per venire in Italia e stia dimostrando quanto è bravo. Non sempre nel corso della sua carriera è stato apprezzato come merita, per me è un grande giocatore“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

“Se penso a lui ricordo la mia storia: quando decisi di muovermi dalla Francia all’Italia la gente mi diceva che da voi non ce l’avrei fatta perché il campionato italiano è duro, complicato, tattico. Io mi trovai benissimo perché credevo nelle mie qualità e lo stesso mi sembra stia succedendo a Lukaku: era già un ottimo giocatore ed è migliorato ancora, lo trovo più completo rispetto al suo passaggio in Inghilterra”.