Calciomercato Inter: i nerazzurri sognano ancora l’arrivo di Edin Dzeko in nerazzurro che arriverebbe come vice Lukaku. Tutti i dettagli

Nonostante le poche possibilità di fare mercato, a causa delle condizioni volute da Suning a gennaio, l’Inter punta comunque a varie possibilità per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo ‘Calciomercatoweb.it’, la Roma avrebbe proposto ai nerazzurri uno scambio di prestiti con protagonisti Edin Dzeko e Christian Eriksen. Il primo è un giocatore che piace molto ad Antonio Conte, che lo voleva alla ‘Beneamata’ già lo scorso anno, mentre il secondo un acquisto che purtroppo continua a rivelarsi incongruente al progetto del ‘Biscione’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, adesso Conte rischia grosso | Lite pesante con Maresca negli spogliatoi

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, beffa per Conte | Raiola lo porta al Milan

Ma cosa spingerebbe i giallorossi a cedere il centravanti bosniaco? Al termine di Roma-Spezia di Coppa Italia, match perso dai capitolini 4-2, Dzeko ha criticato aspramente l’allenatore Fonseca sia nel post partita che il giorno dopo nello spogliatoio di Trigoria. Fonseca, così, gli ha tolto la fascia di capitano e non lo ha convocato in campionato. Rottura totale con la punta classe 1986 che è finita quindi sul mercato. I club interessati, comunque, sono tanti. I 7,5 milioni che prende l’ex Manchester City però non aiutano. Troppi per tutte le big italiane, compresa l’Inter. Conte lo accoglierebbe a braccia aperte, ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i nerazzurri avrebbero già detto di no alla compagine. Il veto di Suning, infatti, rimane: niente entrate, niente uscite. Il muro di Zhang regge, anche se manca ancora una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato.