Inter-Juventus: il ds dei bianconeri Fabio Paratici è tornato a parlare del match perso contro i nerazzurri a ‘San Siro’. Tutti i dettagli

La Juventus in questo momento sta disputando il match di campionato delle 12.30 contro il Bologna, ma Fabio Paratici prima della sfida agli uomini di Sinisa Mihajlovic ha spiegato ai microfoni di ‘Dazn’ le sensazioni contrastanti provate dalla squadra allenata da Andrea Pirlo tra la sconfitta amara raggiunta contro l’Inter la scorsa settimana e la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Ecco le sue parole:

“Perdendo a Milano con l’Inter ma poi vincendo un titolo, il diciottesimo degli ultimi anni, è stata una grandissima soddisfazione. Non credo che oggi sia una partita per avere consistenza maggiore, giochiamo ogni tre giorni e cerchiamo di interpretare le partite sempre al meglio, quasi sempre ci siamo riusciti e in alcune situazioni, come con l’Inter, non abbiamo fatto bene. Chiellini? Noi abbiamo un gruppo di giocatori responsabili, quelli più anziani e con più anni di Juventus come Chiellini o Buffon non parlano mai a caso e hanno dentro qualcosa di diverso e non bisogna dimenticarsene. Il campione ferito è sempre difficile da affrontare“.