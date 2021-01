Musso può sfumare: forte concorrenza della Roma

Juan Musso nel mirino della Roma. Se il suo agente Vicente Montes ha confermato l’interesse dell’Inter a ‘Minuti di Recupero’ (“Contro l’Inter ha dimostrato ancora una volta di essere un portiere in grado di giocare in una big. L’Inter lo segue da tempo, inoltre è stato compagno di Lautaro, i due sono amici”), c’è da registrare il coinvolgimento anche dei giallorossi che potrebbero fare un’offerta importante per lui per il dopo Pau Lopez.

