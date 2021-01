Si rivede Asamoah: dall’Inter al Cagliari, ufficialità imminente

Si rivede Asamoah: dall’Inter al Cagliari, ufficialità imminente

Kwadwo Asamoah è pronto a tornare in campo. L’ex giocatore della Juventus e dell’Inter, fermo da circa un anno per problemi fisici, sta per firmare con il Cagliari. Voluto fortemente da Giulini, potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per Di Francesco. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma