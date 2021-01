Il Torino ha chiesto Vecino: contatti continui tra le società

Il Torino ha chiesto Vecino: contatti continui tra le società

Contatti continui tra Torino ed Inter per Vecino. Il club granata ha chiesto informazioni sul centrocampista uruguaiano, tornato disponibile dopo una lunga assenza a causa dell’infortunio al ginocchio. Con l’arrivo di Nicola, il club ha bisogno di nuovi elementi per risalire la china e il nome dell’ex Fiorentina è considerato una prima scelta per la mediana granata. Al momento l’Inter non sembra intenzionata a privarsene.

