Inter-Milan: anche Julio Cesar ha voluto dire la sua sul derby di Coppa italia tra spiegando anche l’importanza di Ibrahimovic

Inter-Milan attira l’attenzione di tanti campioni del passato. Anche Julio Cesar ha voluto dire la sua sulla sfida fra le due milanesi che si accenderà a partire da stasera in Coppa Italia. Ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex portiere dei nerazzurri ha spiegato l’importanza del match di stasera facendo anche un suo pronostico:

“Il derby è sempre derby, però va pesato. In campionato il Milan è avanti e l’Inter insegue: vincere in coppa potrebbe significare mandare un messaggio in chiave scudetto. Il Milan viene da una sconfitta che può pesare sul morale. E l’Inter potrebbe approfittarne. Però c’è Ibrahimovic che sta facendo cose straordinarie: si merita tutto, è un esempio per i giovani. L’ultima volta ho perso la sfida dei pronostici con Kakà. Ma resto fiducioso: vinciamo 2-1″.