Inter-Milan: anche Nicola Berti si è espresso riguardo al match di stasera tra nerazzurri e rossoneri di Coppa Italia. I dettagli

Nicola Berti, storico calciatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del ‘Quotidiano Sportivo’ riguardo al derby di Milano di Coppa Italia, in programma questa sera alle ore 20.45. L’ex centrocampista, ha parlato anche del gap tra i nerazzurri e la Juventus:

“Al derby si pensa sempre. Una volta ne perdemmo uno proprio in Coppa Italia, mi incavolai tantissimo. Il derby è il derby, c’è poco da dire. In più è una qualificazione che si gioca in gara secca, se perdi vai a casa. Non puoi mica recuperare. Le milanesi davanti in A? Finalmente c’è un campionato interessante. Il Milan è la vera sorpresa, hanno azzeccato gli acquisti, hanno una rosa importante. Gap tra Inter e Juventus? Abbiamo recuperato il gap che mancava, lo dico da tifosissimo interista. Siamo vicini, forse anche più forti“.