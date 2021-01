Sfuma uno dei candidati per il vice Lukaku: il Benevento prende Gaich

L’Inter perde un possibile vice Lukaku che aveva seguito sino a poco tempo fa: secondo ‘Sky Sport’, l’argentino Gaich, ex CSKA Mosca, ha trovato l’accordo con il Benevento. Classe ’99, arriverà in prestito per i prossimi 6 mesi con opzione per il prossimo anno. Riscatto fissato a 10 milioni.

