Marani: ”Eriksen può riscrivere la sua storia. Barella un top player”

Da una punizione all’altra, così Christian Eriksen può riscrivere la sua storia in nerazzurro. Ne è convinto anche Matteo Marani a ‘Sky Sport’: “L’Inter potrebbe averlo ritrovato, il gol al Milan potrebbe dargli quella fiducia che si è smarrita per un anno intero. Può tornare utile per la seconda parte di stagione. Barella? Un top player, un ragazzo straordinario. E’ lui l’anima dell’Inter in questo momento”.

