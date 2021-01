Dzeko ai titoli di coda: il Manchester City balza in pole

Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Dzeko potrebbe essere ancora in Premier League: il Manchester City sarebbe pronto a prenderlo per i prossimi 6 mesi. Queste sono le ultime indiscrezioni di una vicenda che sta facendo molto discutere a Roma e non solo. Nonostante gli interessamenti di Inter e Juventus, il bosniaco potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di ritornare a vestire la maglia dei citizens.

